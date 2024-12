Legge divieto dissimulazione viso in vigore dal 1° gennaio

Il prossimo 1° gennaio entrerà in vigore in tutta la Svizzera il divieto di dissimulazione del viso nei luoghi pubblici. A livello cantonale, il Ticino è stato il primo ad applicare la legge e lo ha fatto nel 2016, seguito da San Gallo nel 2019.

(Keystone-ATS) Secondo la legge, occhi, naso e bocca devono rimanere visibili in tutti gli spazi pubblici o privati accessibili al pubblico. Il divieto di nascondere il volto si applica quindi non solo agli indumenti religiosi come il burqa o il niqab, bensì anche agli hooligan durante gli eventi sportivi o ai manifestanti a volto coperto e violenti.

Sebbene in Svizzera vivano quasi 400’000 musulmani, secondo le autorità il velo integrale rimane un fenomeno marginale e quindi le nuove disposizioni inserite nella Costituzione interesseranno solo una piccola minoranza. Potrebbero tuttavia colpire soprattutto le turiste musulmane che indossano i capi summenzionati. È difficile prevedere in che misura i turisti del Vicino e Medio Oriente, ad esempio, eviteranno la Svizzera per questo motivo, come temono i professionisti del settore.

Per i contravventori sono previste generalmente multe da 100 franchi, che potranno essere pagate immediatamente sul posto. Tuttavia, se il trasgressore si rifiuta di farlo verrà applicata la procedura ordinaria e la sanzione potrebbe raggiungere i 1000 franchi.

La controversa iniziativa “anti-burqa” del Comitato di Egerkingen era stata accettata dal popolo elvetico nel marzo 2021 con il 51,2% dei voti. Con il divieto di nascondere il viso, la Svizzera ha inserito per la prima volta nella sua Costituzione norme sull’abbigliamento.

Le nuove disposizioni prevedono eccezioni per motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali. Ad esempio, il divieto non si applicherà nei luoghi di culto, durante i carnevali o ad Halloween.

Sarà comunque consentito nascondere il viso negli aerei e nelle sedi diplomatiche e consolari. Lo stesso vale per le esibizioni artistiche e di intrattenimento e per scopi pubblicitari.

Anche le manifestazioni godranno di uno status speciale. La dissimulazione del volto sarà ancora consentita, a condizione che le autorità abbiano dato il via libera e che la sicurezza e l’ordine pubblico non siano compromessi.