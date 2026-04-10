Liestal (BL): rubava dai parchimetri, ex agente risarcirà città

Keystone-SDA

Per finanziare le sue incursioni nei casinò, per anni un oramai ex agente della polizia di Liestal (BL), ha "alleggerito" di centinaia di miglia di franchi i parchimetri del comune. Condannato a due anni con la condizionale, risarcirà parte del maltolto.

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(Keystone-ATS) Concretamente, indica una nota odierna del comune, rimborserà 356’215 franchi, somma che copre i danni causati dal 2011 al 2021. Tutte le altre pretese sono cadute in prescrizione. L’uomo, 67 anni, è stato condannato per furto con mestiere il 25 marzo scorso dal tribunale penale di Basilea Campagna.

Durante il dibattimento ha ammesso di aver rubato per garantirsi uno stile di vita agiato e appagare la propria passione per il gioco d’azzardo. Per evitare il ripetersi di casi del genere, la città ha introdotto diversi controlli interni.