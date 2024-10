Lituania, aperti i seggi per le elezioni politiche

(Keystone-ATS) È iniziato alle ore 7 di oggi il primo turno delle elezioni politiche in Lituania.

Sono 2’375’000 i cittadini lituani – il 10,25% dei quali si è già espresso utilizzando il voto anticipato – sono chiamati alle urne per scegliere i 141 deputati del Parlamento di Vilnius, di cui 70 saranno eletti con il sistema proporzionale tra i partiti che abbiano superato lo sbarramento del 5%, mentre i rimanenti 71 verranno scelti con il ballottaggio dei collegi uninominali, in programma per il 27 ottobre.

Secondo gli ultimi sondaggi, il Partito socialdemocratico, attualmente all’opposizione, potrebbe ottenere la maggioranza relativa dei voti (18,3%), mentre il movimento Alba sul Nemunas – formazione nata solo recentemente – si attesterebbe al secondo posto con l’11,6% delle preferenze.

Lega patriottica dell’attuale premier, Ingrida Simonyte, viene dato al terzo posto (9,2%), seguito a distanza (6,6%) dal movimento In nome della Lituania, guidato dall’ex primo ministro, Saulius Skvernelis.

Le urne si chiuderanno alle 20 ora di Vilnius (le 21 in Svizzera).