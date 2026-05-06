Logitech: trimestre sopra le attese, volano vendite e profitti

Keystone-SDA

Logitech archivia l'esercizio 2025/2026 con ultimo trimestre (periodo gennaio-marzo) al di là delle attese: il gigante svizzero-americano della produzione di mouse, tastiere e webcam ha visto le vendite e i profitti crescere sensibilmente.

3 minuti

(Keystone-ATS) Nei tre mesi in questione il gruppo ha contabilizzato ricavi per 1,0 miliardi di dollari (0,8 miliardi di franchi), in progressione dell’8% su base annua, emerge dalle indicazioni odierne. Il risultato operativo Ebit è salito del 28% a 136 milioni di dollari, mentre l’utile netto ha fatto un balzo del 18% a 166 milioni.

Anche considerando l’intero anno, Logitech ha registrato una netta crescita: il fatturato è progredito del 6%, raggiungendo i 4,8 miliardi di dollari, l’Ebit è salito del 18% a 911 milioni e i profitti netti si sono attestati a 856 milioni (+16%). Il margine lordo si è rivelato del 43,6%, il livello più alto dopo i picchi registrati durante la pandemia.

“Gli ottimi risultati dimostrano che la nostra strategia e i nostri principi operativi, basati su un approccio proattivo, disciplina dei costi e agilità, stanno dando i loro frutti”, afferma la CEO Hanneke Faber, citata in un comunicato. “Abbiamo chiuso l’anno con un forte quarto trimestre e siamo lieti di aver assistito a un solido ritorno alla crescita in America e a un’espansione accelerata nel settore dei giochi”.

“Stiamo intensificando la nostra attenzione sulla crescita futura”, prosegue la 57enne dirigente olandese con un passato di sportiva di punta (è stata sette volte campione nazionale di tuffi), un master in economia aziendale e una laurea in giornalismo dell’Università di Houston, ottenuta grazie a una borsa di studio sportiva. “I rapidi progressi nell’intelligenza artificiale rendono questo un periodo unico per noi per innovare e investire in un futuro in cui sia il lavoro che il tempo libero assumeranno forme diverse”.

I dati resi noti oggi sono superiori alle previsioni degli analisti. Dall’inizio dell’anno l’azione Logitech ha guadagnato l’1%; assai più positiva, nella misura del +26%, è la performance sull’arco di dodici mesi. Il titolo è attualmente scambiato a circa 80 franchi: può essere rammentato che nel 2021, in piena pandemia di Covid, aveva sfiorato i 125 franchi.

Fondata nel 1981 ad Apples (VD), Logitech si è rapidamente espansa nella Silicon Valley californiana, specializzandosi nelle periferiche per computer. Oggi è una realtà presente in tutto il mondo con prodotti di vari marchi: oltre a Logitech vanno citati Logitech G, ASTRO Gaming, Ultimate Ears, Jaybird, Blue Microphones e Streamlabs.