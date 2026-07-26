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Luzern Live chiude con 130’000 visitatori

Keystone-SDA

Successo per la quarta edizione del festival Luzern Live conclusasi ieri, con un numero di spettatori leggermente superiore rispetto agli anni precedenti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nonostante le difficoltà legate alle condizioni meteorologiche, in particolare durante l’allestimento e all’inizio del festival, circa 130’000 persone hanno assistito ai concerti e agli eventi sul lungolago di Lucerna, affermano oggi gli organizzatori in una nota.

Questi riferiscono di un’atmosfera festosa e pacifica e di uno svolgimento tranquillo “senza incidenti degni di nota”. Definiscono un successo in particolare il nuovo palco sul Lago dei Quattro Cantoni, proprio di fronte all’Europaplatz, che ha offerto più spazio al pubblico e una migliore visibilità.

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