Madrid, “non c’è nessun caso sulla moglie di Sanchez”

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il rapporto dell’Unità centrale operativa della Guardia civile, che non ha trovato indizi dei reati di traffico di influenza e di corruzione privata nei confronti della moglie del premier Pedro Sanchez, “dimostra che non c’è un caso Begona Gomez”.

E’ quanto ha detto oggi la portavoce del governo, Pilar Alegria, nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri.

“Il rapporto va nella direzione che ripetiamo e manifestiamo dal primo momento: che non c’è un caso, non c’è un caso che riguarda la moglie del presidente”, ha ripetuto Alegria. E ha ribadito che non è solo quanto afferma il governo, ma “è quanto ha manifestato in due occasioni l’Ufficio per i conflitti di interesse e in altre due l’Audiencia Nacional”, il tribunale competente per i reati di corruzione.