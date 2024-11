MeteoSvizzera sopprime i commenti sul proprio blog

Keystone-SDA

MeteoSvizzera eliminerà la possibilità di commentare gli articoli sul suo blog a partire dal 30 novembre. Le ragioni sono di natura economica ma anche legate ai toni sempre più aggressivi e negativi usati dagli utenti.

(Keystone-ATS) L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) pubblica regolarmente sul proprio blog articoli sul meteo e sul clima. Negli ultimi due anni sono stati lasciati 30’000 commenti: di questi, 8000 sono stati respinti per il loro contenuto.

Soprattutto da cinque anni a questa parte, spiega oggi l’ufficio, il tono degli utenti è infatti diventato più aggressivo e negativo. La funzione dei commenti viene sempre più utilizzata per diffondere teorie del complotto, intolleranza e odio.

Inoltre, sovente le cose virano sul personale, con insulti nei confronti dei dipendenti di MeteoSvizzera e della Confederazione in generale. Prima del 2020 invece, le discussioni erano più costruttive e la finalità del blog era quella di scambiarsi opinioni su argomenti specifici.

Per giustificare la soppressione dei commenti, MeteoSvizzera cita pure motivi di riduzione dei costi. L’ufficio federale, come gli altri, è interessato da tagli trasversali e deve soddisfare le esigenze di risparmio della Confederazione. Per questo, ha scelto di rinunciare a questa funzione, che richiede molto tempo.

La possibilità di commentare sul blog in tedesco, francese e italiano è stata introdotta nel 2014. Verrà rimossa in tutte e tre le lingue alla fine di novembre. MeteoSvizzera intende però restare attivo e in contatto con gli utenti sui suoi account X, Instagram e LinkedIn.