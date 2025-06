Meyer Burger: altra proroga per presentazione del rapporto annuale

Keystone-SDA

Meyer Burger, azienda bernese specializzata nella produzione di moduli solari ad alte prestazioni che si trova ormai sull'orlo del baratro, ha ottenuto un'ulteriore proroga sino alla fine di luglio, per la pubblicazione del suo rapporto annuale 2024.

2 minuti

(Keystone-ATS) La decisione è giunta da parte dell’autorità di regolamentazione della borsa svizzera SIX Exchange Regulation. L’impresa con sede a Thun (BE), che ha recentemente avviato una procedura di insolvenza per le sue due filiali tedesche e ha interrotto la produzione del suo stabilimento in Arizona (Usa), ha oggi anche indicato di essere in trattative per una ristrutturazione delle sue obbligazioni in scadenza. L’impresa sta inoltre negoziando un finanziamento ponte e la vendita parziale delle sue attività. Queste discussioni potrebbero avere un “impatto potenzialmente significativo” sul bilancio 2024, motivo per cui l’azienda non è ancora riuscita a finalizzare il documento, spiegano i vertici.

In considerazione di questa situazione le negoziazioni delle azioni Meyer Burger alla borsa svizzera rimarranno sospese sino a fine luglio. Gli scambi erano stati interrotti il 2 giugno. Il titolo valeva 0,75 franchi: ha perso il 64% da inizio gennaio. Ancora più drammatica è la performance sull’arco di un anno (-86%) e di un lustro (-97%).

Meyer Burger è stata fondata nel 1953 e da 40 anni opera sul mercato solare, un comparto reso molto difficile in Europa a causa della concorrenza cinese. La strategia dell’azienda di puntare sull’elevata qualità si è scontrata con i prezzi più contenuti dei prodotti in arrivo dall’Asia, in un contesto in cui non sono giunti sostegni politici nel vecchio continente.