Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
Migliaia di evacuati nelle Filippine in attesa del tifone Ragasa

Oltre 10'000 sfollati si sono rifugiati in scuole e centri di raccolta nelle Filippine, mentre le forti piogge e i venti di burrasca del super tifone Ragasa hanno già sferzato l'estremo nord del Paese.

(Keystone-ATS) Il tifone, che sta aumentando di potenza mentre procede in rotta di collisione con la Cina meridionale, dovrebbe toccare terra sulle isole Babuyan, a circa 740 chilometri a sud di Taiwan.

Al centro della tempesta sono stati segnalati venti massimi sostenuti di 215 chilometri orari, con raffiche che hanno raggiunto i 265 chilometri orari mentre si spostava verso ovest, in direzione delle isole Babuyan, ha dichiarato il servizio meteorologico nazionale.

A Taiwan, il servizio meteorologico statale ha previsto la possibilità di “piogge estremamente forti” nella parte orientale del Paese.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

