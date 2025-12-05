Migliaia di ragazzi in strada contro la leva in Germania

Keystone-SDA

Migliaia di ragazzi hanno protestato in Germania contro la riforma della leva passata oggi in Parlamento, marinando la scuola. Lo "sciopero contro il servizio militare obbligatorio" ha toccato molte città tedesche.

1 minuto

(Keystone-ATS) Stando alla polizia a Berlino circa 3.000 dimostranti hanno attraversato le strade del quartiere di Kreuzberg. Alla manifestazione hanno partecipato anche tanti genitori con figli piccoli e delle scuole elementari. Circa 2.000 ragazzi hanno sfilato anche in città come Dresda, Lipsia e Chmenitz. Manifestazioni anche a Monaco, Stoccarda, Friburgo e Heidelberg.

La riforma passata stamani in Parlamento lascia il sevizio militare volontario, ma prevede che, nel caso in cui non si raggiunga il numero di persone necessario al fabbisogno di riservisti e personale della Bundeswehr, si approverà una nuova legge, aggiungendo un meccanismo di obbligatorietà.