Migros cede parte di Mibelle, controllata sudcoreana va a L’Oréal

Keystone-SDA

Migros cede parte di Mibelle, filiale attiva nel settore dei cosmetici e dell'igiene che il colosso del commercio al dettaglio ha messo in vendita - come tanti altri comparti - per concentrarsi sulle sue attività di base.

2 minuti

(Keystone-ATS) Gowoonsesang Cosmetics, controllata sudcoreana di Mibelle, passerà al gigante francese L’Oréal.

L’Oréal “ha piani concreti per sviluppare ulteriormente Gowoonsesang e ha una vasta esperienza sul mercato asiatico”, spiega la Federazione delle Cooperative Migros (FCM) in un comunicato odierno. L’impresa francese rileverà anche i circa 200 dipendenti dell’azienda sudcoreana, che detiene Dr.G, uno dei marchi di dermocosmetici leader nel paese. La transazione sarà conclusa nei prossimi mesi, dopo l’approvazione delle autorità di regolamentazione. Le parti hanno concordato di non rivelare i termini finanziari dell’intesa.

Rimangono intanto in corso le trattative per la vendita del resto di Mibelle. Anche senza Gowoonsesang, la filiale continua a rappresentare una realtà attraente, estremamente innovativa e ben posizionata, argomenta Migros. “C’è molto interesse: siamo fermamente convinti che il possibile acquirente si dimostrerà adatto a Mibelle e ne consentirà l’ulteriore sviluppo con successo”, afferma Matthias Wunderlin, responsabile di Migros Industrie (MIND), citato nella nota. Il gruppo prevede di poter annunciare il nuovo proprietario nel primo trimestre del 2025.

Mibelle impiega circa 1600 collaboratori in Svizzera, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Corea del Sud. Sono presenti uffici di vendita anche nei Paesi Bassi, in Australia e in Cina.