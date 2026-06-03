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Migros chiude quattro punti ristorazione nella Svizzera orientale

Keystone-SDA

Migros Ostschweiz, la cooperativa regionale del gigante della grande distribuzione nella Svizzera orientale, riorganizza la sua rete di ristoranti e annuncia la chiusura, nei prossimi due anni, di quattro strutture.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) I locali interessati sono i ristoranti Migros di Romanshorn (TG), Weinfelden (TG) e Sciaffusa-Vorstadt, nonché il take-away di Rorschach (SG), ha indicato oggi la società. I dipendenti colpiti dalla misura riceveranno proposte per impieghi alternativi nella stessa regione.

Alla base della decisione vi sono il calo costante del numero di clienti registrato negli ultimi anni e l’elevato bisogno di investimenti richiesto da tali sedi, fa sapere l’impresa. Migros punta però a potenziare l’offerta per il consumo immediato all’interno dei rispettivi supermercati: i clienti troveranno su superfici più ampie sandwich, insalate, snack caldi e altre proposte per rifocillarsi.

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