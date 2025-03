Migros vende Mibelle a gruppo spagnolo Persán

Migros ha trovato un acquirente per Mibelle, la filiale specializzata in cosmetici e igiene: la società viene venduta alla multinazionale spagnola Persán, definita leader europea nel mercato della cura della casa e del corpo.

(Keystone-ATS) Persán rileva tutti i collaboratori e tutte le sedi di Mibelle in Svizzera, Francia, Gran Bretagna, nei Paesi Bassi, negli Stati Uniti e in Australia, ha indicato oggi la Federazione delle cooperative Migros (FCM). Si parla di 1400 dipendenti: una volta portata a termine l’operazione Persán – azienda a conduzione famigliare – avrà un organico di 3000 collaboratori e un fatturato di oltre un miliardo di euro.

I marchi propri più popolari di Mibelle come “I am”, “Handy”, e “Zoé” continueranno a essere disponibili presso Migros, assicura il colosso del commercio al dettaglio. Sono stati infatti conclusi accordi di fornitura a lungo termine.

“Siamo molto lieti di annunciare questo accordo con Migros che rafforzerà la presenza internazionale di Persán”, afferma il Ceo Antonio Somé, citato in un comunicato. “L’acquisizione di Mibelle Group ci dà accesso a settori nuovi e tecnologicamente avanzati e ci permette di sviluppare ulteriormente prodotti ancora più innovativi e di qualità ancora più elevata per tutti i nostri clienti. Mibelle condivide i valori e la visione strategica di Persán, quindi non abbiamo dubbi che questa acquisizione sarà vantaggiosa per tutte le parti coinvolte”.

“Siamo molto felici di aver trovato un nuovo proprietario estremamente competente e competitivo per Mibelle”, gli fa eco il responsabile di Migros Industrie Matthias Wunderlin, a sua volta citato nella nota. “L’azienda è cresciuta con successo ben oltre il mercato elvetico”, aggiunge. “Ora ha un proprietario che gli permetterà di perseguire con ancora più successo la sua strategia di crescita e di espansione internazionale”.

La decisione di Migros di vendere Mibelle è il risultato della volontà di concentrarsi su quattro aree di attività: alimentari, non alimentari, servizi finanziari e salute. Nel frattempo la cessione dei negozi specializzati appare completata: per SportX, Melectronics, Bikeworld, OBI, Micasa e Hotelplan è stato possibile trovare nuovi proprietari, mentre le restanti filiali di Do It + Garden chiuderanno entro la fine di giugno.