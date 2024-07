Modi a Putin: serve dialogo, pronti a promuovere la pace

(Keystone-ATS) Il premier indiano Narendra Modi, in un incontro odierno a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato che l’India è “pronta” a “fornire qualsiasi aiuto” per la pace in Ucraina: lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax.

“La soluzione non può essere attraverso la guerra. Bombe, missili e fucili non possono garantire la pace, quindi poniamo l’accento sul dialogo, e il dialogo è necessario”, ha detto Modi a Putin, le cui truppe hanno invaso l’Ucraina. Il premier indiano ha definito il presidente russo “suo amico”.

I due si erano intrattenuti già ieri in un incontro durato circa tre ore, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass. “Ieri Putin e Modi hanno trascorso circa tre ore insieme in un’atmosfera informale. Hanno avuto una comunicazione piuttosto significativa tra loro. Hanno parlato faccia a faccia”, ha dichiarato Peskov.

Zelensky deluso

Il leader ucraino Volodymyr Zelensky si è detto deluso dalla visita del premier Modi a Mosca dal presidente Putin.

“È una grande delusione e un duro colpo per gli sforzi di pace vedere il leader della più grande democrazia mondiale abbracciare il criminale più sanguinario del mondo a Mosca”, ha scritto Zelensky su X, secondo quanto riportano i media internazionali.