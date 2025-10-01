The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Morta a 91 anni la celebre etologa Jane Goodall

Keystone-SDA

La celebre etologa Jane Goodall è morta a 91 anni. Ne dà notizia la sua fondazione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Famosa per la sua lotta contro l’estinzione degli scimpanzé, ha sfruttato la sua fama mondiale per richiamare l’attenzione sulla loro difficile situazione e, più in generale, sui pericoli della distruzione ambientale.

La britannica Goodall è morta durante un tour in California. I suoi studi a Gombe, in Tanzania, a partire dal 1957 hanno rivoluzionato la primatologia e sfidato preconcetti scientifici consolidati. È stata un’instancabile sostenitrice della conservazione, del benessere degli animali e dell’educazione dei giovani attraverso il suo programma Roots & Shoots.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
44 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR