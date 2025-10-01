Oggi in Svizzera

Mercoledì, l’OSE ha comunicato la partenza di Lukas Weber dalla direzione del suo segretariato, senza precisarne i motivi. “Durante una fase di transizione, una persona può rendersi disponibile e, col tempo, decidere di cambiare direzione. Spetta al comitato valutare le diverse personalità e interessi in gioco, per scegliere la soluzione più adatta all’organizzazione”, ha dichiarato il presidente dell’OSE Filippo Lombardi a Swissinfo.

Lukas Weber era subentrato ad Ariane Rustichelli nell’aprile di quest’anno. Il suo successore, Daniel Hunziker, entrerà in funzione il 1° gennaio 2026. Proveniente dalla parte germanofona della Svizzera, si era candidato alla direzione contemporaneamente a Lukas Weber, diversi mesi fa.

Hunziker ha vissuto per molti anni all’estero, principalmente in Nuova Caledonia. Lì ha lavorato come consulente indipendente e responsabile finanziario di diverse imprese, dirigendo recentemente la Société calédonienne de transport. Ha inoltre ricoperto la funzione di console onorario tra il 2010 e il 2024.