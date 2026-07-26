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Morti cinque alpinisti sul monte Elbrus (Russia)

Keystone-SDA

La Russia ha annunciato il ritrovamento dei corpi di cinque alpinisti stranieri, presumibilmente bosniaci, sul monte Elbrus, la vetta più alta della catena del Caucaso e della Russia, secondo quanto riportato dalle autorità e dai media statali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In precedenza, le autorità avevano dichiarato di aver recuperato due corpi da un gruppo di sette persone che stavano scalando la montagna e di essere alla ricerca di altri tre.

“Secondo gli inquirenti, il 24 luglio un gruppo di sette alpinisti, tutti stranieri, stava scalando il monte Elbrus. La sera successiva, a causa del rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche, il gruppo si è allontanato dal percorso previsto”, ha dichiarato la procura locale.

Uno degli alpinisti è sceso a valle e ha riferito alle autorità che “due membri del gruppo si erano sentiti male a un’altitudine di 5.100 metri e sono deceduti”. Il comunicato aggiungeva: “Successivamente, i soccorritori hanno trovato un altro alpinista sopravvissuto e i corpi di altri tre”.

Il ministro degli Esteri bosniaco Elmedin Konakovic ha confermato le notizie sui decessi.

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