Democrazia diretta in Svizzera
Morto l’ex chitarrista dei Mastodon Brent Hinds

Keystone-SDA

L'ex chitarrista della band metal Mastodon, Brent Hinds, è morto la notte di mercoledì ad Atlanta a seguito di un incidente stradale. L'artista aveva 51 anni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto riferisce l’Atlanta News First, Hinds stava viaggiando su una Harley Davidson quando è stato travolto da un Suv che non avrebbe rispettato la precedenza mentre svoltava all’incrocio tra Memorial Drive e Boulevard. Il decesso è stato confermato dall’ufficio del medico legale della contea di Fulton.

Hinds è stato uno dei membri fondatori dei Mastodon, band nata proprio ad Atlanta nel 2000 insieme al bassista Troy Sanders, al chitarrista Bill Kelliher e al batterista Brann Dailor. Il gruppo ha espresso il proprio dolore in un post su Instagram: “Siamo devastati, scioccati – si legge – stiamo ancora cercando di elaborare la perdita di questa forza creativa con cui abbiamo condiviso tanti trionfi, traguardi e la creazione di musica che ha toccato i cuori di così tante persone. I nostri cuori sono con la famiglia, gli amici e i fan di Brent. In questo momento vi chiediamo di rispettare la privacy di tutti durante questo momento difficile”.

Lo scorso marzo, i Mastodon avevano annunciato di essersi separati “di comune accordo” dal chitarrista. Hinds, tuttavia, aveva affermato recentemente di essere stato allontanato dal gruppo.

