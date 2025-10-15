Morto l’ex primo ministro e leader opposizione del Kenya Odinga

Keystone-SDA

Lo storico leader dell'opposizione del Kenya ed ex primo ministro, Raila Odinga, è morto questa mattina a Kerala in India, dove era ricoverato da alcuni giorni per curarsi.

(Keystone-ATS) Lo ha confermato la direzione dell’ospedale Sreedhareyam, come conferma il sito del quotidiano The Star.

Odinga per cinque volte è stato candidato presidente ma non ha mai vinto, mentre ha ricoperto la carica di primo ministro del Paese dal 2008 al 2013. Recentemente, stante il suo ruolo di capo del partito di opposizione, Orange Democratic Movement, Odinga aveva aderito al programma di governo del presidente William Ruto, suo precedente alleato, permettendo l’ingresso di diversi esponenti della sua coalizione nel governo, dopo il rimpasto successivo alle proteste della Generazione Z nel Paese.