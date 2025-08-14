Mosca dichiara Reporter senza frontiere ente indesiderato

Keystone-SDA

Il governo russo ha bollato come "organizzazione indesiderata" Reporter senza frontiere, che si occupa di difendere i diritti dei giornalisti e le libertà di stampa e di opinione. Lo riporta l'agenzia Interfax.

(Keystone-ATS) Il governo russo in questi anni ha rafforzato la repressione del dissenso e ha bollato come enti “indesiderati” gruppi di opposizione, organizzazioni per la difesa dei diritti umani, testate giornalistiche e persino enti per la difesa dell’ambiente come Greenpeace e il ramo internazionale del WWF.