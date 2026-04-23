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Mosca mette al bando organizzazione di russi in Svizzera

Keystone-SDA

Le autorità russe hanno inserito l'associazione elvetica "La Russia del futuro - Svizzera" nell'elenco delle "organizzazioni indesiderabili".

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(Keystone-ATS) Il provvedimento, formalizzato il 31 marzo dalla procura generale dello stato e registrato il 14 aprile, rende passibili di sanzioni penali o amministrative chiunque in Russia abbia legami con il gruppo.

In un comunicato odierno l’organismo sostiene che il bando mira a intimidire e silenziare chi si oppone alla guerra in Ucraina e alle violazioni dei diritti umani. Chiunque effettui donazioni o abbia transazioni finanziarie con l’associazione rischia infatti conseguenze legali, anche solo transitando in Russia.

Stando a quanto comunicato su internet, “La Russia del futuro – Svizzera” si occupa di informare il pubblico elvetico sulla situazione dei diritti umani e della libertà di espressione in Russia, nonché di diffondere informazioni aggiornate sugli sviluppi del paese, in particolare sullo stato delle iniziative civiche. L’associazione collabora con i rappresentanti delle autorità, organizzazioni, partiti e diaspore sia nella Confederazione che all’estero sui temi del cambiamento democratico in Russia. Vengono inoltre sostenute le persone perseguitate da Mosca.

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