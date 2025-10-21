Mosca smentisce il rinvio dell’incontro Rubio-Lavrov

Mosca ha smentito che un incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov sia stato rinviato, come afferma la Cnn.

(Keystone-ATS) “Non possiamo rimandare qualcosa che non abbiamo concordato”, ha affermato il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov, citato dall’agenzia Tass, ricordando che lui stesso ieri aveva detto che non c’era ancora alcun accordo “sul quando e dove” si sarebbero dovuti incontrare i due capi delle diplomazie.

La Russia, ha aggiunto Ryabkov, si trova a dover continuamente affrontare le “fake news” occidentali.

Vorrei sottolineare che è impossibile sospendere una cosa che non è ancora stata concordata”, ha detto Ryabkov. “Sono sicuro – ha aggiunto – che continueremo a trovarci in una situazione in cui vari media, in particolare occidentali, pubblicano infondate notizie fasulle per fare titolo e innescare speculazioni e domande e facendo sì che vengano analizzate come necessitano gli occidentali”.

“Ora stiamo lavorando su quello di cui hanno discusso” Rubio e Lavrov nella loro telefonata di ieri, ha proseguito Ryabkov. “Ma la questione di un incontro – sottolinea il vice ministro, citato da Interfax – non è stata sollevata in alcun modo specifico prima o durante il colloquio. Esiste come idea, ma è prematuro parlare di una data. Ogni contatto di tale importanza deve essere preparato in modo appropriato, richiede di completare accuratamente i ‘compiti a casa’. Ed è quello che ora stiamo facendo”.

Da parte sua la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in una dichiarazione alla testata Rbk parla di “info-farsa”. Riferendosi al fatto che ieri la Reuters aveva parlato di un incontro tra Rubio e Lavrov in programma giovedì, la portavoce aggiunge: “Questa situazione può essere descritta con una frase, ‘indiscrezione della Cnn smaschera diceria della Reuters'”.