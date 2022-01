Agricoltura in stile svizzero nel Caucaso

Le lezioni hanno recentemente preso il via in una nuova scuola in "stile svizzero" in Georgia, creata su modello di Plantahof, rinomato centro di formazione agraria nel Cantone Grigioni, nella Svizzera orientale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 gennaio 2022 - 10:00

Julie Hunt Julie ha lavorato come reporter radiofonica per la BBC e per radio indipendenti in tutto il Regno Unito prima di arrivare a Radio Svizzera internazionale, diventata poi swissinfo.ch, come produttrice. Dopo la scuola di cinema ha lavorato come realizzatrice cinematografica indipendente. È a swissinfo.ch dal 2001. Altri articoli di quest’autore / autrice | Multimedia

La Scuola agraria svizzera del Caucaso a Dmanisi, cittadina della Georgia meridionale, offre un programma di due anni sull’allevamento bovino e la lavorazione del latte, forma insegnanti delle scuole statali e offre una formazione professionale a corto temine per contadini e contadine. Include inoltre un internato che può accogliere fino a trenta persone.

Competenze elvetiche

La forza motrice della scuola è Miho Svimonishvili, imprenditore e investitore georgiano. Anni fa, ha partecipato a un programma di formazione presso Plantahof, a Landquart, e ha deciso ispirarsi al modello svizzero per la nuova la scuola agraria.

Un aiuto dal punto di vista tecnico è arrivato da due veterani in pensione di Plantahof, Carl Brandenburger e Curdin Foppa, tornati in attività per dare il loro contributo al progetto. Anche l'ex veterinario cantonale grigionese Rolf Heniman è tra i padri fondatori della scuola georgiana.

Altri esperti svizzeri si sono uniti in seguito. Markus Racine dirige il caseificio e Josef Horni la fattoria, con 60 ettari di pascolo e 40 di campi. Il bestiame include 31 vacche di razza bruna svizzera.

Giorgi Aslamazashvili, uno dei dipendenti della fattoria, ha intrapreso un apprendistato presso Plantahof lo scorso anno. Ha imparato come individuare un'infezione alle mammelle o altre malattie che colpiscono le mucche da latte e ha studiato diversi tipi di trattamenti specifici per gli animali da fattoria. Gli standard svizzeri sono il marchio di fabbrica della nuova scuola.

Aiuto ufficiale dalla Confederazione

La direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) sostiene la scuola attraverso il progetto "Formazioni professionali più moderne nel settore agricolo in GeorgiaLink esterno". L'agenzia facilita la trasmissione di competenze tra Plantahof in Svizzera e la scuola a Dmanisi, costruita grazie a finanziamenti privati.

Il programma di cooperazione della DSC per la Georgia si concentra sullo sviluppo economico delle zone rurali. L'agricoltura è l'attività principale del 40% della forza lavoro, ma non è molto redditizia, motivo per cui il tasso di povertà nelle campagne è elevato (27,5% nelle zone rurali, 17,1% nelle zone urbane). Con l'obiettivo di incrementare la produttività, la DSC sostiene gli sforzi governativi per migliorare la qualità della formazione professionale nell'agricoltura, assicurandosi che agricoltori e agricoltrici acquisiscano le necessarie competenze per essere concorrenziali. Il progetto "Formazioni professionali più moderne nel settore agricolo in Georgia" è nato su iniziativa del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP). La DSC vi ha contribuito con 7 milioni di franchi dal 2018 al 2022. End of insertion

Altri sviluppi Altri sviluppi Perché lo scioglimento dei ghiacciai riguarda ognuno di noi I ghiacciai alpini potrebbero scomparire. Le conseguenze si faranno sentire non solo sulle montagne della Svizzera, ma in tutta Europa.