Myanmar, nuove scosse e raid rallentano i soccorsi

Keystone-SDA

A due giorni dal catastrofico terremoto, il Myanmar sembra sprofondare in un buco nero: almeno 1.700 morti accertati, secondo un bilancio ufficiale provvisorio della giunta militare, e centinaia di dispersi.

4 minuti

(Keystone-ATS) E i soccorsi, difficoltosi, sono ostacolati dalle scosse di assestamento e dalla ripresa dell’offensiva militare contro i ribelli da parte della giunta golpista, che pure aveva stupito con una inedita richiesta urgente di aiuto internazionale.

I raid aerei, accusa un funzionario dell’Onu impegnato nella macchina dei soccorsi internazionali, sono ricominciati neanche un’ora dopo la prima, micidiale scossa di magnitudo di 7.7, nel primo pomeriggio di venerdì.

Il Governo di unità nazionale, nato dalle ceneri del partito democratico della dissidente ed ex leader d’opposizione in carcere Aung San Suu Kyi e alleata contro la giunta con le varie milizie etniche locali, ha dichiarato unilateralmente una tregua parziale, proprio per agevolare i soccorsi.

Un’offerta che pare però essere caduta nel vuoto quando, nello stato nord-orientale di Shan (una delle province ribellatasi in armi contro il regime militare) un bombardamento governativo ha ucciso almeno 7 persone.

Le scosse hanno distrutto edifici, abbattuto ponti e divelto strade in ampie zone del Myanmar, ma con maggiore intensità nella centrale piana del fiume Irrawaddy, attraversata da nord a sud dalla faglia tettonica di Sagaing.

A Mandalay, la storica capitale pre-coloniale e oggi seconda città del Paese con 1,7 milioni di abitanti, la più colpita dalla furia del sisma, i soccorritori della protezione civile sono riusciti in 48 ore a estrarre vive 29 delle persone che erano rimaste sotto il complesso abitativo crollato Sky Villa: 4 palazzine di 11 piani, 3 collassate.

Sabato le sue macerie avevano restituito viva una donna di 30 anni, ma anche 9 cadaveri, e si stima che si trovino ancora circa 90 persone, delle quali non si sa se siano vive o morte. Sempre nello stesso complesso, la gioia di aver estratto viva una donna di 35 anni incinta si è poco dopo infranta: i soccorritori non sono riusciti a rianimarla.

In un monastero buddista, squadre birmane e cinesi si stanno coordinando per cercare segni di vita tra le macerie, tra le decine di monaci presumibilmente dispersi che stavano sostenendo un esame al momento del terremoto. Nella maggior parte dei casi, i soccorsi sono spontanei e la gente scava anche a mani nude. A complicare le cose, due scosse di assestamento hanno colpito intorno alle 07.30 (l’una di notte in Svizzera) e alle 14.00 (le 07.30 svizzere), registrate dall’Usgs, l’istituto geosismico americano, rispettivamente come 4.2 e 5.1, creando panico a Mandalay.

A oltre mille chilometri di distanza dal Myanmar, a Bangkok, 18 morti sono stati estratti dalle macerie del grattacielo di 30 piani in costruzione che si è sbriciolato, mentre risultano dispersi una settantina di operai del cantiere.

lntanto, le autorità thailandesi hanno avviato un’indagine sulla costruzione dell’edificio, l’unico a essere crollato nella capitale, realizzato da un’impresa in joint venture tra la Italian-Thai Development Plc e una sussidiaria del China Railway No.10 Engineering Group, operante sotto la China Railway Engineering Corporation, una delle più grandi aziende di costruzioni e ingegneria al mondo.

In Myanmar, sebbene i primi aiuti stiano affluendo, le agenzie internazionali hanno avvertito che la Birmania non ha i mezzi per far fronte a un disastro di questa portata. A fronte delle migliaia di feriti, mancano medicine e attrezzature mediche, secondo quanto denuncia l’Onu, mentre l’Oms ha fatto pervenire agli ospedali di Mandalay e della capitale Naypyidaw una prima fornitura d’emergenza di 3 tonnellate di materiale sanitario e medicinali. La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha lanciato un appello di emergenza per raccogliere più di 100 milioni di dollari.