The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Nasce il governo Lecornu, Macron nomina 18 ministri

Keystone-SDA

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato 18 ministri, come "ossatura" del nuovo governo del premier Sebastien Lecornu. Lo ha annunciato stasera l'Eliseo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Un primo consiglio dei ministri si terrà domani pomeriggio con Macron, mentre martedì il primo ministro terrà il suo discorso di politica generale, riferiscono i media francesi. In una prima dichiarazione pubblica, Lecornu ha chiesto ai suoi ministri di essere “negoziatori e di trovare compromessi con tutti i parlamentari”.

Per quanto attiene alla composizione del governo, le principali novità sono il macronista Roland Lescure all’Economia e il ritorno di Bruno Le Maire al ministero delle Forze Armate.

Bruno Retailleau, leader del partito di destra Les Républicains, che domenica ha deciso all’ultimo minuto di rimanere nel governo, rimane ministro dell’Interno, mentre il macronista di destra Gérald Darmanin è stato riconfermato Ministro della Giustizia.

Anche gli ex primi ministri Elisabeth Borne e Manuel Valls sono stati confermati, rispettivamente all’Istruzione e ai Territori d’Oltremare, così come Jean-Noël Barrot del MoDem come ministro degli Affari Esteri, Catherine Vautrin (Salute e Lavoro) e Rachida Dati dei Répubblicains a ministra della Cultura, nonostante la sua candidatura a sindaco di Parigi e il processo per corruzione a suo carico previsto per settembre 2026. Amélie de Montchalin resta ministra dei Conti Pubblici.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
10 Mi piace
46 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
32 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR