Natale della patria, tour de Suisse per i 7 “ministri”

Keystone-SDA

In occasione del primo di agosto, i consiglieri federali saranno impegnati coi tradizionali discorsi per il natale della patria. La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, terrà il suo sull'iconico praticello del Grütli.

(Keystone-ATS) Il consigliere federale Ignazio Cassis, responsabile della diplomazia, è atteso sulle sponde del lago dei Quattro Cantoni, per la precisione a Gersau, nel Canton Svitto, mentre l’ultimo arrivato nell’esecutivo, Martin Pfister, “ministro” della difesa, dello sport e della protezione della popolazione, parteciperà a un brunch in fattoria a Rimensberg (SG), per poi spostarsi a Amriswil (TG) e, quale ultima tappa, a Friburgo, dove fra l’altro ha compiuto gli studi in storia.

Anche il responsabile del Dipartimento di giustizia e polizia, Beat Jans, terrà tre discorsi come il collega Pfister. Dopo aver fatto tappa a Sciaffusa in mattinata, a mezzogiorno si recherà a Altdorf (UR) prima di concludere la giornata a Windisch – l’antica Vindonissa di epoca romana, sede di un campo legionario -, in Argovia.

Al consigliere federale Albert Rösti, alla testa del Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazioni, tocca un vero tour de force con ben sei discorsi che verranno pronunciati fra il 31 luglio e il 1° agosto.

Il primo giorno, dopo aver fatto tappa a Basse-Vendline, nel Giura, Rösti si sposterà a Lucerna. Il giorno seguente sarà a Goms (VS), per poi proseguire verso Pierrafortscha (FR) e Les Planchettes (NE) prima di concludere le sue fatiche a Oberbölchen (BL).

Anche Elisabeth Baume-Schneider alla guida del Dipartimento dell’Interno, si prenderà due giorni per il primo di agosto. Dopo Rorschach, nel Cantone di San Gallo, il 31 luglio, il giorno seguente sarà Delley (FR), per poi concludere in bellezza nel comune di Tresa (TI).

Il “ministro” dell’economia, l’agricoltore e vignaiolo Guy Parmelin, terrà il suo primo discorso il 31 luglio a Fully (VS), un comune conosciuto per la sua produzione di vino. Il giorno seguente, Parmelin è atteso per un brunch in fattoria a Stüdelihof (SO) prima di concludere la giornata a Klosters, nei Grigioni.