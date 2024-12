Nato: Rutte, “Per la spesa in difesa serve molto più del 2%”

Keystone-SDA

"Abbiamo alzato la spesa militare, ma spendiamo meno che nella Guerra fredda. Allora gli europei spendevano più del 3% (del prodotto interno lordo). Con quella mentalità abbiamo vinto."

(Keystone-ATS) “Ma la spesa è scesa con la caduta della cortina di ferro. Nel 2023 abbiamo deciso di spendere almeno il 2%. Ora serve molto di più. I paesi europei spendono il 25% in media nella socialità ma abbiamo bisogno di una piccola parte per la difesa: può essere difficile nel medio periodo ma essenziale nel lungo”.

Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte all’evento del Carnegie Europe a Bruxelles appellandosi ai cittadini europei.

Carnegie Europe è l’antenna europea del Carnegie Endowment for International Peace (CEIP), una fabbrica di idee apartitica specializzata in politica estera, con uffici a Washington, Mosca, Beirut (Libano), Pechino, Nuova Delhi e, appunto, Bruxelles. Fondata nel 1910 dall’imprenditore Andrew Carnegie, l’organizzazione si propone di favorire la cooperazione tra le nazioni e un attivo impegno internazionale da parte degli Stati Uniti.

“Non siamo in guerra ma non siamo nemmeno in pace. Non ci sono minacce imminenti agli alleati della Nato: la nostra deterrenza al momento va bene ma mi preoccupo per il futuro, non siamo pronti per quello che può accadere fra quattro-cinque anni”, ha anche sostenuto Rutte. “Il pericolo viene verso di noi velocemente, quello che è successo in Ucraina può accadere qui: possiamo prevenire una guerra sul territorio della Nato ma dobbiamo passare ad una mentalità di guerra”.