Nave con rifornimento ad ammoniaca a Singapore

(Keystone-ATS) Fortescue, insieme all’Autorità marittima e portuale di Singapore, ha condotto con successo il primo esperimento mondiale di bunkeraggio (ovvero il rifornimento di carburante per una nave) di ammoniaca nel porto di Singapore.

L’imbarcazione Fortescue Green Pioneer è stata caricata con ammoniaca liquida proveniente dal terminal Vopak Banyan sull’isola di Jurong. Si tratta di un passo significativo verso l’utilizzo di combustibili alternativi per ridurre le emissioni nell’industria marittima.

La nave, dotata di una doppia alimentazione, è stata testata per sette settimane, includendo la verifica dei sistemi di stoccaggio, delle tubazioni, del sistema di distribuzione del gas, dei motori e della navigabilità. Dopo il test, la nave ha ottenuto l’approvazione delle autorità marittime di Singapore e della società di classificazione per utilizzare l’ammoniaca insieme al diesel come combustibile marino.