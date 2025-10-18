The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Nelle Filippine migliaia di evacuati per tempesta Fengshen

Keystone-SDA

Decine di migliaia di residenti nella regione di Bicol, nelle Filippine, sono stati evacuati oggi per l'avvicinarsi della tempesta tropicale Fengshen, hanno riferito i soccorritori, poiché i meteorologi temevano inondazioni costiere.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Quasi 17.000 residenti della provincia di Albay, così come oltre 9.000 residenti della vicina isola di Catanduanes, si sono rifugiati in aree più sicure, hanno dichiarato le autorità locali responsabili della calamità. Si prevede che l’occhio della tempesta passerà al largo dell’isola di Catanduanes, che ha una popolazione di 270.000 abitanti, sabato sera, con raffiche fino a 90 chilometri orari.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR