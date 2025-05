Nemo trionfa agli Swiss Music Awards

Nemo è il grande vincitore degli Swiss Music Awards. Ieri sera a Zurigo l'artista biennese ha ottenuto il premio per la migliore canzone (Best Hit) per "The Code" e quello per il miglior artista solista.

(Keystone-ATS) Nemo, che si è esibito nel corso della consegna dei premi avvenuta all’Hallenstadion, era nominato in quattro categorie: miglior artista solista (Best Solo Act), miglior artista in streaming (Best Streaming Artist), migliore canzone (Best Hit) e artista più promettente sui social media (Most Rising Artist Social Media).

“Vorrei dedicate questo premio alle persone queer”, ha detto l’artista nel discorso di ringraziamento.

I Patent Ochsner, band leggendaria nella Svizzera tedesca, hanno nuovamente vinto il premio quale miglior gruppo, dopo un primo trionfo nel 2020. I bernesi contano in totale nove Swiss Music Awards.

Il duo zurighese Dabu Fantastic è stato invece premiato per le performance dal vivo, mentre l’onorificenza per il “Best Streaming Artist” è andata alla Stubete Gäng.

L’Artist Award è andato al gruppo gospel black metal Zeal & Ardor. Questo premio non dipendete dai voti del pubblico, ma da quelli di artisti elvetici.