Nestlé vola in borsa dopo risultati migliori delle attese, +6%

Keystone-SDA

La borsa svizzera sta oggi premiando Nestlé, dopo risultati trimestrali e annuali in parte superiori alle attese: nella prima ora di contrattazioni l'azione è arrivata a guadagnare il 6%, nel quadro di un mercato generalmente orientato a un rialzo frazionale.

2 minuti

(Keystone-ATS) In un contesto di scambi sostenuti alle 09.35 il titolo ha raggiunto un massimo giornaliero di 83,70 franchi, in rialzo del 6% rispetto alla chiusura di ieri e valore più alto dall’ottobre scorso.

Molti analisti hanno espresso soddisfazione per le cifre comunicate. La “superpetroliera” Nestlé sta performando meglio del previsto grazie all’accelerazione del quarto trimestre, afferma un esperto della Banca cantonale di Zurigo. Molti investitori istituzionali sono peraltro ancora posizionati con cautela sul titolo, motivo per cui basta poco per un rialzo di circa il 10%, scrive lo specialista. Il corso è sostenuto anche dal nuovo aumento di dividendo (il 29esimo consecutio) che non era scontato, visto il calo di utili e fatturato: i 3,05 franchi proposti danno un rendimento sul titolo di circa il 3,5%.

La ripresa dell’azione Nestlé è una buona notizia anche per il signor Bernasconi, perché milioni di lavoratori svizzeri – attraverso gli investimenti delle pensioni – sono interessati al suo corso, che è anche una componente essenziale dell’SMI, l’indice principale della borsa elvetica, e quindi di svariati fondi ETF.

Resta da vedere se la ripresa sarà duratura, perché c’è ancora parecchio da recuperare. Se si fa il confronto con il massimo di sempre raggiunto il 4 gennaio 2022, pari a 129,50 franchi, l’attuale corso di 83 franchi (ore 10.15) rappresenta una contrazione del 47%.