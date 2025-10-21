The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Netanyahu incontra il capo dell’intelligence egiziana

Keystone-SDA

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato il capo dell'intelligence egiziana, Hassan Rashad, a Gerusalemme. Lo ha comunicato l'ufficio del primo ministro, secondo quanto riportano i media israeliani.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

