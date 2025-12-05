Netflix acquista Warner Bros per 83 miliardi di dollari

Keystone-SDA

Netflix ha raggiunto un accordo per acquistare gli studio e le attività in streaming di Warner Bros Discovery per 83 miliardi di dollari, in un accordo destinato a ridisegnare Hollywood. Lo riportano i media americani.

(Keystone-ATS) “Insieme possiamo offrire al pubblico quello che vuole e ama”, ha detto il CEO di Netflix Ted Sarandos in merito all’intesa. Il colosso della tv in streaming ha battuto Paramount Skydance e Comcast, che avevano presentato offerte per Warner Bros.

L’accordo dovrà essere approvato dalle autorità antitrust e la strada potrebbe non essere facile. Secondo indiscrezioni il presidente americano Donald Trump avrebbe preferito che Warner Bros fosse acquistata da Paramount Skydance, il gigante guidato da David Ellison, il figlio di Larry Ellison, alleato del presidente. Il Dipartimento di giustizia si starebbe preparando a “lanciare un’ampia indagine sul presunto monopolio di Netflix sul mercato dello streaming” nel caso in cui Warner Bros Discovery accettasse la sua offerta, hanno riferito alcune fonti ai media americani.

Le nozze uniscono due giganti e ridisegnano Hollywood. Warner Bros ha nel suo catalogo film come ‘Casablanca’, ‘Il mago di Oz’, ‘Via col vento’, ma anche ‘Harry Potter’ e Superman’. HBO, il servizio in streaming di Warner Bros, conta invece su alcune di grande successo, da ‘White Lotus’ a ‘Sex and the City’ passando per ‘The Guilded Age’.