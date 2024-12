Norad localizza Babbo Natale, nessun rischio da droni misteriosi

Keystone-SDA

Babbo Natale non ha motivo di preoccuparsi dei recenti avvistamenti misteriosi di droni sul New Jersey, ha affermato un generale dell'aeronautica militare statunitense impegnato nel tradizionale "inseguimento" di Santa Claus.

3 minuti

(Keystone-ATS) Le rassicurazioni di Gregory Guillot sono arrivate mentre il Comando di difesa aerospaziale del Nordamerica (Norad) statunitense-canadese ha riferito che Babbo Natale e le sue renne hanno fatto tappa in Russia e Iran dopo aver visitato paesi più a est come Giappone, Corea del Nord e Indonesia, e che ora si dirigono verso nord attraverso il Brasile. Il viaggio di Santa Claus quest’anno arriva dopo settimane di misteriosi avvistamenti di presunti droni nello stato americano del New Jersey, che hanno suscitato curiosità in tutto il mondo, anche se molti degli incidenti segnalati sono stati smentiti.

“Certo che siamo preoccupati per i droni e per qualsiasi altra cosa nell’aria”, ha detto il comandante Guillot del Norad a Fox News. “Ma non prevedo alcuna difficoltà con i droni per Babbo Natale quest’anno”, ha aggiunto.

Il localizzatore di Babbo Natale del Norad risale al 1955, quando un annuncio su un giornale del Colorado pubblicò un numero di telefono per mettere in contatto i bambini con Santa Claus ma li indirizzò erroneamente alla hotline del centro nevralgico militare congiunto. Il direttore delle operazioni dell’epoca, il colonnello Harry Shoup, rispose al telefono e si rese subito conto che il bambino che chiamava aveva il numero sbagliato.

“Ma non voleva turbarlo, così iniziò a parlare con il bambino e gli passò le informazioni” sulla posizione di Babbo Natale, spiega il maggiore generale dell’aeronautica militare canadese William Radiff, attuale direttore delle operazioni del Norad. “E poi in seguito parlò con il resto dello staff e disse ‘per favore, riceveremo delle telefonate oggi: cominciamo a farlo'”. L’anno scorso il sito web modernizzato di tracciamento di Babbo Natale del Norad (noradsanta.org), che include una mappa 3D che segnala gli spostamenti di Santa Claus in tempo reale e un contatore che mostra quanti regali sono stati consegnati, ha avuto 20,6 milioni di visite e sono state effettuate più di 400.000 chiamate al numero verde, secondo Radiff.

“Riceviamo chiamate da tutto il mondo e vogliono davvero sapere dove si trova Babbo Natale”, ha affermato. Quando non diffonde allegria natalizia, il Norad conduce operazioni di controllo e allerta aerospaziale e marittima, incluso il monitoraggio dei lanci di missili dalla Corea del Nord.