Novartis si rafforza nell’immunologia con acquisizione miliardaria
Novartis prosegue la sua campagna di acquisizioni: il gruppo farmaceutico basilese intende rilevare la società biotecnologica statunitense Excellergy per un importo massimo di due miliardi di dollari (1,59 miliardi di franchi al cambio attuale).
(Keystone-ATS) Il completamento dell’operazione è previsto per la seconda metà del 2026, previa approvazione delle autorità competenti, indica un comunicato diramato stamani. Con l’acquisizione prevista, Novartis rafforza la propria strategia nel campo dell’immunologia, in particolare per quanto riguarda le allergie alimentari e altre patologie associate a reazioni allergiche immediate.
Al centro dell’attenzione c’è il principio attivo Exl-111 di Excellergy, attualmente in fase di sperimentazione clinica iniziale. Il suo obiettivo è quello di bloccare in modo mirato un importante fattore scatenante delle allergie, la cosiddetta immunoglobulina E (IgE), alleviando così i sintomi in modo più rapido ed efficace rispetto alle terapie precedenti.
Allergie come l’asma, l’orticaria o le allergie alimentari potrebbero trarre beneficio da questa nuova forma di trattamento. Si sta valutando anche la possibilità di somministrarlo ai bambini.