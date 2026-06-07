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Nuovo bagno di folla per papa Leone a Madrid

Keystone-SDA

Comincia con un nuovo bagno di folla tra le strade della città percorse in auto scoperta, la seconda giornata a Madrid di papa Leone.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nel tragitto dalla nunziatura a Plaza de Cibeles, Leone riceve il saluto della folla assiepata fin dalle prime ore del mattino lungo le transenne dei viali blindati.

Più volte volte la Papamobile si ferma, soste per consentire al Papa di estendere il suo saluto a quante più persone possibili e benedire i bambini più piccoli che gli vengono avvicinati. Si sventolano bandierine gialle bianche, i colori del Vaticano, e della Spagna e si distinguono cori come “Leon, amigo, Espana esta con tigo!”.

Alle 10, nella stessa Plaza de Cibeles, si tiene la messa con il rito del Corpus Domini che consiste nella processione di un’ostia consacrata, racchiusa in un ostensorio sotto un baldacchino ed esposta alla pubblica adorazione.

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