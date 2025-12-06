The Swiss voice in the world since 1935
Nuovo round di colloqui tra Usa e Ucraina oggi a Miami

Gli Stati Uniti e l'Ucraina terranno un nuovo round di colloqui oggi a Miami. Lo ha annunciato l'amministrazione di Donald Trump.

(Keystone-ATS) Steve Witkoff, Jared Kushner e la delegazione ucraina hanno discusso i risultati del recente incontro tra Usa e Russia e le misure che potrebbero portare alla fine di questa guerra, ha riferito l’amministrazione.

Entrambe le parti hanno convenuto che un reale progresso verso qualsiasi accordo dipende dalla disponibilità della Russia a dimostrare un serio impegno per una pace a lungo termine, inclusi passi verso la de-escalation e la cessazione delle uccisioni. Usa e Ucraina hanno inoltre concordato il quadro degli accordi di sicurezza e discusso le necessarie capacità di deterrenza per sostenere una pace duratura.

