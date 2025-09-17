Obama attacca Trump: ‘usa uccisione Kirk per dividere il Paese’

Keystone-SDA

Barack Obama ha suggerito che il presidente Trump e i suoi alleati stiano usando l'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk per alimentare divisioni e mettere a tacere il dibattito sulle idee di Kirk.

(Keystone-ATS) Parlando ad un evento a Erie, in Pennsylvania, al summit globale della Jefferson Educational Society, l’ex presidente democratico non ha menzionato Trump per nome. Ma, riporta il New York Times, ha detto che gli attacchi recenti del tycoon ai suoi rivali politici e le minacce di azioni drastiche per soffocare l’opposizione dopo l’uccisione di Kirk hanno aggravato le tensioni nel Paese.

Una storia di insulti agli oppositori

“Quando sento non solo il nostro attuale presidente, ma anche i suoi collaboratori, che hanno una storia di insulti agli oppositori politici chiamandoli ‘parassiti’, nemici da ‘colpire’, questo rimanda a un problema più ampio che abbiamo in questo momento, e con cui dovremo confrontarci tutti”, ha detto Obama.

L’ex capo della Casa Bianca ha definito la morte di Kirk “orribile”, “una tragedia”. Ma ha aggiunto che gli americani dovrebbero comunque poter discutere le idee di Kirk, sottolineando diversi punti in cui non è d’accordo con le posizioni dell’attivista conservatore. “Che siamo democratici, repubblicani o indipendenti, dobbiamo riconoscere che da entrambe le parti, senza dubbio, ci sono persone estremiste che dicono cose contrarie a quelli che io credo siano i valori fondamentali dell’America”, ha spiegato Obama.

Unire un Paese diviso: i repubblicani ci credevano

Tracciando un contrasto più netto con Trump, Obama ha fatto riferimento alla propria presidenza e a leader repubblicani del passato che, a suo dire, credevano nell’unire un Paese diviso. “Penso – ha proseguito – che George W. Bush ci credesse. Credo che le persone contro cui mi sono candidato, da John McCain a Mitt Romney, ci credessero. Quello che sto descrivendo non è un valore democratico o repubblicano. È un valore americano. E penso che in momenti come questo, quando le tensioni sono alte, parte del lavoro del presidente sia unire le persone”.

A un certo punto, Obama ha menzionato Dylann S. Roof, il suprematista bianco che uccise nove persone nere nel 2015 in una chiesa a Charleston, South Carolina. “Come presidente degli Stati Uniti, la mia risposta non fu: Chi può aver influenzato questo giovane disturbato a compiere quel tipo di violenza? E ora lasciatemi attaccare i miei avversari politici e usare questo”, ha detto. Infine Obama ha sferzato i dem a reagire: “Ci vorrà un po’ meno compiacimento, un po’ meno piagnisteo e meno atteggiamenti da posizione fetale. E sarà necessario che i democratici diventino semplicemente più duri”.