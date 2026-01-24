Ondata record di gelo sugli Usa, stato di emergenza in 16 stati

Keystone-SDA

La mostruosa tempesta invernale che si sta abbattendo su gran parte degli Usa è il primo banco di prova per Donald Trump sul fronte della protezione civile.

(Keystone-ATS) L’emergenza segue infatti i tagli del personale della Fema (Federal Emergency Management Agency, l’agenzia per la gestione delle emergenze) e dei fondi federali agli stati, 16 dei quali hanno già dichiarato lo stato di emergenza, insieme alla capitale.

Almeno 230 milioni di persone rischiano di essere colpite da questa vasta ondata di gelo e neve che si sta formando tra le Montagne Rocciose e le Grandi Pianure e che si estenderà su aree meridionali e del Midwest, per poi raggiungere la costa orientale oggi e spingersi fino al Maine entro domani. Si temono problemi al traffico aereo, interruzioni di corrente e carenze di approvvigionamento.

Su X il presidente Donald Trump ha avvertito la popolazione: “Sono stato informato sull’ondata di freddo record e sulla storica tempesta invernale che colpiranno gran parte degli Stati Uniti questo fine settimana. L’amministrazione Trump si sta coordinando con le autorità statali e locali. La Fema è pronta a intervenire. State al sicuro e al caldo!”.