Onu, ‘orrore per esecuzioni extragiudiziali in capitale Sudan’

Keystone-SDA

L'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani (Ohchr), Volker Türk, ha dichiarato di essere "inorridito" dalle numerose esecuzioni extragiudiziali di civili a Khartoum dopo la riconquista della capitale sudanese da parte dell'esercito alla fine di marzo.

(Keystone-ATS) La scorsa settimana le forze armate sudanesi, in guerra dal 15 aprile 2023 con quelle paramilitari, hanno affermato di aver riconquistato Khartoum.

“Sono totalmente inorridito dalle notizie credibili di numerosi casi di esecuzioni sommarie di civili in diversi distretti di Khartoum”, sospettati di aver collaborato con i paramilitari, ha detto Türk in un comunicato. “Esorto i comandanti delle Forze armate sudanesi a prendere misure immediate per porre fine alla privazione arbitraria della vita”, ha aggiunto, chiedendo al Sudan di “avviare rapidamente indagini indipendenti, trasparenti ed efficaci”.

Tuttavia, l’Alto commissariato dell’Onu per i diritti umani non ha menzionato le recenti accuse di un comitato di resistenza sudanese pro-democrazia e del gruppo di avvocati Emergency Lawyers, secondo cui almeno 85 persone in una settimana sarebbero state uccise in attacchi a sud di Khartoum attribuiti ai paramilitari.

Nel suo comunicato stampa, l’Ohchr ha spiegato di aver esaminato “molteplici video orribili” postati sui social network dal 26 marzo, “tutti apparentemente girati nel sud e nell’est di Khartoum”.