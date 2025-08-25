The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Ospedali svizzeri: aumentano pazienti, ma produttività è ferma

Keystone-SDA

Nel 2024 gli ospedali svizzeri hanno registrato un aumento del numero di pazienti curati, ma la produttività è rimasta al palo. Lo afferma uno studio della società di consulenza PricewaterhouseCoopers (PwC), che propone anche alcune ricette.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Nel dettaglio, la redditività operativa è salita al 4,5%, grazie soprattutto alla crescita delle cure ambulatoriali (+5%) e stazionarie (+2,4%). Tuttavia, la produttività è avanzata solo dello 0,3%, ben al di sotto della media di lungo periodo.

Lo studio evidenzia carenze negli investimenti in digitalizzazione, infrastrutture e modernizzazione dei processi. PwC propone soluzioni come la pianificazione digitale degli appuntamenti, una gestione più efficiente di ricoveri e dimissioni e la standardizzazione delle terapie.

Nonostante gli aumenti tariffari, l’inflazione e i costi di personale, energia e materiali hanno messo sotto pressione i conti. Nel 2024 i cantoni e gli altri proprietari hanno fornito un sostegno record di oltre un miliardo di franchi, garantendo la stabilità finanziaria degli ospedali. PwC avverte però che questo supporto non può sostituire le riforme strutturali necessarie.

Lo studio di PwC si basa sui bilanci annuali di 44 ospedali di cure acute di varie dimensioni, presenti in quasi tutti i cantoni, e ha inoltre analizzato dodici strutture psichiatriche.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Patricia Islas

Come si prepara e come risponde il vostro Paese ai disastri naturali?

Avete mai vissuto disastri naturali nel vostro Paese di residenza? Condividete le vostre esperienze.

Partecipa alla discussione
5 Mi piace
3 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
14 Mi piace
14 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
58 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR