The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Pacchetto accordi firmato da Parmelin e von der Leyen

guy parmelin e ursula von der leyen
Il ministro dell'economia svizzero Guy Parmelin e la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Keystone-SDA

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno firmato oggi a Bruxelles il pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea (Ue).

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) I Bilaterali III mirano a stabilizzare e ampliare le relazioni tra Berna e Bruxelles.

“È un giorno importante per l’Unione europea e per la Svizzera”, ha affermato von der Leyen prima della firma. Gli accordi sono equilibrati, pragmatici e porteranno benefici reciproci, ha dichiarato Parmelin in una conferenza stampa congiunta.

Per la cerimonia di firma, la presidente della Commissione europea ha ricevuto il presidente della Confederazione a Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. L’evento è durato circa 30 minuti.

Il pacchetto di accordi è stato negoziato da marzo a dicembre 2024 tra Berna e Bruxelles. Può essere considerato come una continuazione degli accordi bilaterali esistenti noti come Bilaterali I e II ed è definito dal Consiglio federale anche come “Bilaterali III”.

Si tratta del secondo tentativo di stabilizzare le relazioni. Tra il 2014 e il 2021 erano state condotte discussioni per un accordo quadro istituzionale, ma le parti non erano riuscite a trovare un accordo.

Nel mese di aprile 2021, Parmelin – già allora presidente della Confederazione – si era recato a Bruxelles da von der Leyen e insieme avevano constatato divergenze significative. Il mese successivo il Consiglio federale aveva quindi interrotto i negoziati, cosa che aveva peggiorato i rapporti.

Il Consiglio federale ha ripreso i negoziati e, a partire da marzo 2022, sono stati avviati colloqui esplorativi che, nell’ottobre 2023, hanno portato a una cosiddetta intesa comune (common undestanding) che ha costituito la base per gli accordi ora sottoscritti.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR