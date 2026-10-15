Paesaggista brasiliano Roberto Burle Marx al Centro Paul Klee

Keystone-SDA

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Il Zentrum Paul Klee di Berna dedica all'artista e architetto paesaggista brasiliano Roberto Burle Marx la prima grande mostra in Svizzera. L'artista è comunemente considerato l'"inventore del giardino tropicale".

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(Keystone-ATS) Roberto Burle Marx (1909-1994) ha trasferito direttamente alla natura i principi compositivi della pittura e della musica. Tra le sue opere più celebri figura il lungomare di Copacabana, a Rio de Janeiro, famoso in tutto il mondo per i suoi mosaici ondulati. Nei suoi progetti utilizzava sistematicamente la flora autoctona brasiliana, fino ad allora considerata inferiore rispetto alle piante europee importate.

Parallelamente alla sua attività artistica, si è impegnato fin da subito nella lotta contro la distruzione della foresta amazzonica ed è considerato fra i primi ambientalisti brasiliani, scrive il Centro Paul Klee di Berna in una nota odierna.

L’esposizione si concentra su 15 progetti architettonici selezionati di architettura del paesaggio. Sono esposti piani disegnati a mano, fotografie, disegni a inchiostro, modelli e documenti. La retrospettiva è completata da dipinti, arazzi, scenografie, costumi teatrali e gioielli provenienti dal lascito dell’artista.

Un’installazione video larga 15 metri permette inoltre di immergersi nell’atmosfera del Sítio Roberto Burle Marx, l’ex tenuta privata dell’artista a Rio de Janeiro, oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO e sede di una delle più grandi collezioni di piante al mondo.

Artista poliedrico, Burle Marx ha realizzato insieme al suo studio oltre 2000 progetti di parchi e giardini in tutto il mondo. Tra questi figurano anche opere legate alla Svizzera, come i giardini della sede dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) a Ginevra e il parco dell’ambasciata svizzera all’Avana.

La mostra al Centro Paul Klee è visibile da sabato e fino al 7 febbraio 2027. Parallelamente, il museo per bambini Creaviva propone un’esposizione interattiva dedicata all’artista.

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