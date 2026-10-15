The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora

Paesaggista brasiliano Roberto Burle Marx al Centro Paul Klee

Keystone-SDA

Il Zentrum Paul Klee di Berna dedica all'artista e architetto paesaggista brasiliano Roberto Burle Marx la prima grande mostra in Svizzera. L'artista è comunemente considerato l'"inventore del giardino tropicale".

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Roberto Burle Marx (1909-1994) ha trasferito direttamente alla natura i principi compositivi della pittura e della musica. Tra le sue opere più celebri figura il lungomare di Copacabana, a Rio de Janeiro, famoso in tutto il mondo per i suoi mosaici ondulati. Nei suoi progetti utilizzava sistematicamente la flora autoctona brasiliana, fino ad allora considerata inferiore rispetto alle piante europee importate.

Parallelamente alla sua attività artistica, si è impegnato fin da subito nella lotta contro la distruzione della foresta amazzonica ed è considerato fra i primi ambientalisti brasiliani, scrive il Centro Paul Klee di Berna in una nota odierna.

L’esposizione si concentra su 15 progetti architettonici selezionati di architettura del paesaggio. Sono esposti piani disegnati a mano, fotografie, disegni a inchiostro, modelli e documenti. La retrospettiva è completata da dipinti, arazzi, scenografie, costumi teatrali e gioielli provenienti dal lascito dell’artista.

Un’installazione video larga 15 metri permette inoltre di immergersi nell’atmosfera del Sítio Roberto Burle Marx, l’ex tenuta privata dell’artista a Rio de Janeiro, oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO e sede di una delle più grandi collezioni di piante al mondo.

Artista poliedrico, Burle Marx ha realizzato insieme al suo studio oltre 2000 progetti di parchi e giardini in tutto il mondo. Tra questi figurano anche opere legate alla Svizzera, come i giardini della sede dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) a Ginevra e il parco dell’ambasciata svizzera all’Avana.

La mostra al Centro Paul Klee è visibile da sabato e fino al 7 febbraio 2027. Parallelamente, il museo per bambini Creaviva propone un’esposizione interattiva dedicata all’artista.

Articoli più popolari

I più discussi

Preferire Swissinfo su Google

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR