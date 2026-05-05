Passo del San Gottardo, da venerdì sarà di nuovo aperto
Il passo del San Gottardo sarà riaperto al traffico venerdì alle ore 11.00. La strada sarà quindi disponibile per il periodo di forte traffico delle festività dell'Ascensione e di Pentecoste, alleggerendo l'asse nord-sud sull'autostrada A2.
(Keystone-ATS) Lo ha a indicato stamane l’Ufficio federale delle strade (USTRA). Grazie alle condizioni meteorologiche favorevoli e a un innevamento inferiore rispetto allo scorso anno, i lavori di sgombero e ripristino della strada sono avanzati più rapidamente del previsto, riferiscono i funzionari bernesi.
Con l’apertura del passo verrà rimessa in funzione anche la corsia di uscita prolungata a Göschenen, sull’A2. Lunga circa 3 chilometri, inizia immediatamente dopo l’entrata di Wassen e ha lo scopo di proteggere la zona dal traffico parassitario. A partire dal ponte dell’Ascensione anche al portale sud della galleria del San Gottardo sarà disponibile la corsia speciale CUPRA, per un’uscita più agevole verso Airolo e il passo.