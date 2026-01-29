The Swiss voice in the world since 1935
Più licenziamenti sul mercato svizzero nel 2025

I licenziamenti sono aumentati lo scorso anno sul mercato del lavoro svizzero. Particolarmente toccati sono risultati i rami farmaceutico e bancario.

(Keystone-ATS) A comunicarlo è Alixio, società attiva nelle risorse umane, che ha pubblicato oggi un barometro su questo argomento. L’analisi si basa sui dati di 2668 persone colpite da licenziamento e 415 aziende di diversi ambiti.

Secondo la statistica, un terzo dei licenziamenti ha riguardato il settore farmaceutico e delle scienze della vita. Seguono le banche, con il 22% del totale, e il ramo Business Services (21%).

È dal canto suo migliorata la situazione nell’informatica, con un 5% contro il 12% del 2024. Il settore approfitta in particolare degli investimenti dedicati all’intelligenza artificiale.

Una tendenza inaspettata è l’aumento dei cambi di lavoro fra settori diversi: il 53% dei licenziati ha virato su un ramo completamente diverso, contro il 44% dell’anno precedente. Secondo Alixio si tratta di una percentuale piuttosto alta per le abitudini esistenti in Svizzera.

