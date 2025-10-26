Pkk annuncia ritiro da Turchia verso Iraq

Keystone-SDA

I miliziani del Pkk si stanno ritirando dalla Turchia spostandosi nel nord dell'Iraq. Lo riferisce un comunicato ufficiale.

(Keystone-ATS) “Stiamo attuando il ritiro di tutte le nostre forze all’interno della Turchia”, ha dichiarato il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) in una dichiarazione letta nella zona di Qandil, nel nord dell’Iraq, secondo un giornalista dell’agenzia Afp presente alla cerimonia.

Il Pkk ha pubblicato una foto che mostra 25 combattenti, tra cui otto donne, già arrivati dalla Turchia. Il Pkk, che a maggio ha formalmente rinunciato alla sua lotta armata, durata 40 anni, sta attualmente passando dall’insurrezione armata alla politica democratica, nel tentativo di porre fine a uno dei conflitti più lunghi della regione, che ha causato circa 50’000 vittime.

Il partito esorta la Turchia ad adottare le misure necessarie per portare avanti il processo iniziato un anno fa, quando Ankara ha offerto un inaspettato ramoscello d’ulivo al suo leader incarcerato Abdullah Ocalan.