Una svizzera ha realizzato negli Stati Uniti il sogno di avere un negozio tutto suo, ma poi sono arrivati i dazi di Trump

«Per me è molto importante che qui sappiano che vengo dalla Svizzera»: Jacqueline Judd gestisce un negozio a New Glarus. SWI swissinfo.ch

Serie Spirito imprenditoriale svizzero nel mondo , Episodio 11: A New Glarus, Jacqueline Judd si è messa in proprio aprendo un'attività con prodotti elvetici. Poco dopo l'inaugurazione, la cittadina svizzera all'estero ha subìto le conseguenze dei dazi voluti da Trump.

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Avere un’attività in proprio è sempre stato un sogno per Jacqueline Judd. Quando è emigrata, però, non sapeva ancora che questo desiderio si sarebbe realizzato all’estero. Nel 2007, la cuoca di formazione ha scoperto un annuncio di lavoro di un ristorante a New Glarus, una comunità di emigranti e discendenti di persone emigrate nello Stato americano del Wisconsin. Con una scarsa conoscenza dell’inglese e una valigia piena di coraggio, è partita per gli USA.

New Glarus è stata fondata nel 1845 da persone emigrate da Glarona. Il comune di 2’300 anime è ancora oggi fiero delle proprie radici elvetiche: nel centro del villaggio si trovano case in stile chalet e ogni anno si celebra lo “Swiss Volksfest”, una sorta di festa del Primo agosto che si svolge nel “Wilhelm Tell Shooting Park”. Lo svizzerotedesco si sente solo di rado, ci racconta Judd al telefono. “Tuttavia, molte persone riescono a ricostruire il proprio albero genealogico attraverso le generazioni fino ad arrivare agli antenati in Svizzera”.

Nel suo lavoro in cucina al ristorante, le differenze con la Svizzera sono diventate evidenti. “Qui non si praticava il tipo di cucina che avevo imparato in Svizzera”, afferma con diplomazia. New Glarus, però, le piaceva e in quel periodo ha conosciuto anche quello che poi sarebbe diventato suo marito. Quando il visto di lei è scaduto, la giovane coppia è tornata in Svizzera per alcuni anni e si è sposata.

I Dirndl sono molto richiesti nel negozio di Jacqueline Judd, anche se non sono di origine svizzera. zvg

Il sogno americano

Nel 2012 la coppia si è trasferita a New Glarus. Jacqueline Judd ha trovato un posto in un rifugio per cani dove, in pieno stile “dalle stalle alle stelle” all’americana, ha potuto fare carriera partendo dal basso – raccogliere gli escrementi– fino a diventare direttrice. Ha capito subito che le piaceva il contatto con la clientela, quella a due zampe.

Nel 2016 ha iniziato un nuovo lavoro in un negozio di souvenir che vendeva ceramiche polacche. “Anche lì ho iniziato come commessa e alla fine mandavo avanti io lo shop”, racconta Judd. Il desiderio di un’attività propria è diventato più concreto e si è presentata un’opportunità quando la connazionale Esther Zgraggen ha deciso di cedere il suo “Schwizerlädeli” (negozietto svizzero), come lo chiama Judd, a New Glarus.

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Judd conosceva Zgraggen dal suo arrivo a New Glarus e l’idea di riprendere l’attività dell’amica era da tempo un argomento di discussione per entrambe. Ma il momento giusto tardava ad arrivare. Nel frattempo, Judd aveva avuto due figli, poi è arrivato il Covid e il negozio è ormai un puro shop online.

Il piano di acquisizione, però, non è mai stato abbandonato. Oltre al suo lavoro nel commercio al dettaglio, Judd ha fatto di tutto per ottenere quante più conoscenze possibili in gestione aziendale. Ha seguito un corso e ha avuto molte conversazioni con la sua responsabile e mentore. Sottolinea però anche che la sua formazione e la sua etica del lavoro svizzere l’hanno preparata bene.

L’assortimento è ampio, ma Jacqueline Judd non può importare tutti i prodotti che vorrebbe vendere. zvg

“A lungo sono stata incerta se buttarmi”, dice. Gestire un negozio da sola significa avere molta responsabilità e meno flessibilità. Quando ha rilevato ufficialmente l’attività nell’aprile del 2025, ha deciso di riaprire un negozio fisico, come primo cambiamento significativo.

I dazi rovinano gli affari

Pochi mesi dopo il suo passo verso l’indipendenza, la decisione del presidente statunitense Donald Trump d’introdurre dazi le ha messo i bastoni tra le ruote. Infatti, il 2025 non è stato un anno ideale per aprire un’attività specializzata nell’importazione.

Le elevate imposte doganali hanno fatto sì che Judd non potesse più ricevere la sua merce. “A settembre e ottobre i miei fornitori in Svizzera non hanno spedito praticamente più nulla”, dice. “È stato brutale”.

Imprenditori e imprenditrici svizzeri nel mondo La nostra serie ritrae cittadine e cittadini svizzeri che fondano, sviluppano e dirigono imprese all’estero. Attraverso i loro percorsi personali mostriamo perché realizzano i propri progetti oltre i confini nazionali, quali condizioni quadro incontrano nei Paesi di residenza e quali sfide e opportunità ne derivano. Attraverso le loro storie di vita, la serie illustra inoltre come la Quinta Svizzera contribuisca al prestigio economico, culturale e politico della Svizzera nel mondo.

È seguito un periodo d’incertezza. A volte erano possibili consegne limitate, a volte solo tramite Fedex, “che mi costa tre volte tanto”, e anche i tempi di consegna si sono molto più lunghi. A fine anno il magazzino era vuoto, le era rimasto solo quello che si trovava sugli scaffali del negozio. Da allora non ha potuto rifornirsi, o solo in modo limitato, e sta aspettando diversi ordini.

“Ci sono articoli che so che si vendono bene, ma semplicemente non riesco a ottenerli”. Tra questi, ad esempio, c’è una tazza molto popolare. Judd controlla costantemente cosa è disponibile e quando capita l’occasione ne approfitta subito. A fine anno le erano rimasti solo cinque magneti; quando questi sono tornati improvvisamente disponibili, ne ha ordinati un’enorme quantità, racconta.

La vita da direttrice è diventata così, in poco tempo, più difficile di quanto avesse inizialmente immaginato. “Ma non mi arrendo ancora”, dice. Non gestisce il negozio solo per hobby. Già quest’anno vuole pagarsi uno stipendio.

Senza Dirndl non si può

L’assortimento di “Jackie’s Imports” è vasto, molti articoli sono souvenir classici che si potrebbero trovare anche nelle località turistiche svizzere, come mucche di legno e campane, a cui si aggiungono classici elvetici come la cintura appenzellese o le stoviglie del marchio Langenthal.

Judd offre anche abbigliamento, camicie con la stella alpina e DirndlCollegamento esterno. Ma quelli non vengono affatto dalla Svizzera, no? “Qui un Dirndl ci vuole”, dice ridendo. A New Glarus, per le occasioni tradizionali, si indossano Dirndl o Lederhosen (pantaloni di pelle); al festival della polka nel villaggio svizzero d’America le tradizioni alpine si fondono con fluidità e naturalezza.

I Dirndl si vendono molto bene, ma nella zona ci sono già persone che vorrebbero qualcosa di più svizzero, “che assomigli di più a un costume tradizionale”. Ma un vero costume tradizionale è costoso e purtroppo al momento Judd non ha molto spazio. “L’obiettivo è di espandersi”.

Molti articoli dell’assortimento li ha ereditati dalla sua predecessora, ma ha integrato l’offerta con delle chicche della regione. Ad esempio, con i saponi della “Swiss FrauCollegamento esterno“, un’allevatrice con radici svizzere che produce sapone con il latte delle sue capre di razza elvetica. Nel negozietto si trovano anche i caquelon per la fonduta e i forni per la raclette.

Invece d’importare le spezie e i tè, Judd ha trovato un’azienda erboristica locale, di cui ora offre la miscela di spezie per raclette e il tè da bere con la fonduta. Il formaggio, la clientela deve trovarlo altrove, ma questo non dovrebbe essere un problema nel Wisconsin, dove si produce più formaggio che in qualsiasi altro Stato degli USA.

I caquelon per la fonduta possono stare sulla finestra, non si sbiadiscono così in fretta. zvg

Una clientela con radici elvetiche

Oltre alla clientela fissa locale, le e gli acquirenti sono principalmente turisti e turiste americani, con o senza radici svizzere. “Il numero di turisti svizzeri qui è diminuito negli ultimi anni”, osserva. Judd spedisce articoli in tutti gli Stati Uniti a una clientela in gran parte composta da svizzeri e svizzere di diverse generazioni.

Nella stagione estiva, il negozio è aperto dal martedì alla domenica e nel giorno libero si occupa del lavoro d’ufficio. In inverno, quando c’è meno movimento, chiude anche in altri giorni. La dimensione di piccola città di New Glarus aiuta Judd a conciliare meglio il lavoro con la vita privata. I suoi due figli – entrambi in età scolastica – non dipendono dal “servizio taxi” dei genitori e possono andare a scuola anche in bicicletta.

Judd è anche impegnata in diverse funzioni nella vita comunitaria di New Glarus; se la rappresentazione di “Heidi” di quest’anno non fosse stata annullata per mancanza di partecipanti, ne avrebbe fatto parte anche lei. Con la sua famiglia, s’incontra regolarmente con altri connazionali per un ritrovo informale (“Stammtisch”) in lingua tedesca nella zona. Ma anche preservare le tradizioni svizzere è un lavoro, dice.

Non sa se rimarrà negli Stati Uniti per tutta la vita. L’America ha realizzato i suoi sogni, a partire da un cane che ha sempre desiderato, passando per una famiglia fino ad arrivare a un’attività in proprio. Il legame con la Svizzera è importante per Judd per una vita all’estero. Anzi: necessario. “Per me è molto importante che qui si sappia che vengo dalla Svizzera e non dalla Svezia”.

A cura di Balz Rigendinger

Tradotto dal tedesco e verificato da mrj

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