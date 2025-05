“Lo Stato sociale non sarà smantellato”

La Svizzera dovrebbe rivedere il suo meccanismo di freno all'indebitamento, secondo gli ospiti del nostro dibattito Let's Talk. Per gli economisti Marius Brülhart e Nils Soguel, ciò potrebbe contribuire a riequilibrare le finanze della Confederazione senza affidarsi esclusivamente ai tagli di bilancio.

9 minuti

La Confederazione si prepara a stringere la cinghia per riequilibrare i conti pubblici. A partire dal 2027, il Governo svizzero prevede di risparmiare tra i 3 e i 4,5 miliardi di franchi all’anno per riportare in equilibrio le finanze dello Stato. I tagli interesseranno quasi tutti i settori: dalla politica climatica agli asili nido, dalla ricerca alla cooperazione internazionale. Unica eccezione: l’esercito.

Marius Brülhart, professore di economia all’Università di Losanna, riconosce la necessità di intervenire: “È importante avere finanze pubbliche sane e un bilancio equilibrato”. Tuttavia, sottolinea che la scienza non indica quale strada seguire. “Bisogna risparmiare, come propone il Consiglio federale? Oppure aumentare le entrate con nuove imposte, o ancora ricorrere a un maggiore indebitamento? Sono scelte politiche”, afferma.

L’economista propone di rivedere le regole che disciplinano il freno all’indebitamento, un meccanismo introdotto nel 2003 e approvato all’epoca dall’85% dell’elettorato. Questo strumento impone che, su un intero ciclo congiunturale, le spese non superino le entrate.

“Il nostro freno all’indebitamento è già il più severo al mondo. E con la legge di applicazione, ne abbiamo irrigidito ulteriormente i criteri”, osserva Brülhart. A suo avviso, non si tratta più solo di un freno, ma di una vera e propria “retromarcia dell’indebitamento”, poiché contribuisce a ridurre il tasso di debito pubblico.

Nils Soguel, professore di finanza pubblica presso l’Istituto di alti studi in amministrazione pubblica, esprime un giudizio decisamente più positivo sul freno all’indebitamento. A suo avviso, si tratta di una delle chiavi del successo del modello svizzero.

Grazie a questo meccanismo, infatti, la Confederazione si distingue a livello internazionale per il basso livello del suo debito pubblico. Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, nel 2023 il debito federale si attestava intorno al 15% del PIL. Si tratta di una percentuale nettamente inferiore rispetto alla maggior parte dei Paesi del mondo.

Contenuto esterno

“Il freno all’indebitamento è, insieme al cioccolato e agli orologi, un ottimo prodotto d’esportazione svizzero”, afferma Nils Soguel. Lo specialista ricorda che questo strumento impone limiti alla politica di bilancio, ma offre anche margini di manovra per affrontare le fluttuazioni congiunturali e le crisi.

Tuttavia, secondo lui, il meccanismo presenta un difetto strutturale che andrebbe corretto. “È stato concepito alla fine degli anni Novanta, un periodo difficile per le finanze pubbliche. All’epoca, nessuno avrebbe immaginato che la Confederazione si sarebbe trovata non più a gestire deficit, ma eccedenze sistematiche”, spiega.

>>> Come funziona il meccanismo del freno all’indebitamento? Scopritelo in questo video:

“Una questione di compromessi politici”

Entrambi gli economisti concordano sul fatto che il piano di risparmio del Governo non dovrebbe rallentare la crescita economica svizzera. “La spesa pubblica è utile e crea occupazione, certo, ma aumentare o ridurre le uscite dell’1% in un settore o in un altro ha un impatto marginale”, sottolinea Nils Soguel.

Anche Marius Brülhart condivide questa visione: “È una questione di compromessi politici e di distribuzione dei costi e dei benefici. Ma non si può dire che la crescita della Svizzera cambierà radicalmente a seconda della scelta fatta”.

Brülhart aggiunge però che diversi studi hanno dimostrato come, in caso di gravi problemi di bilancio, sia più sostenibile e favorevole alla crescita intervenire con tagli alla spesa piuttosto che con aumenti delle imposte. “Tuttavia, questi risultati non sono applicabili al contesto svizzero, perché si basano su crisi fiscali molto più gravi di quella che sta affrontando la Confederazione”, precisa.

“Reazioni caricaturali”

Il programma di sgravioCollegamento esterno è al centro di un acceso dibattito politico, segnato dalla consueta contrapposizione tra destra e sinistra. A destra si ritiene che la Svizzera abbia un problema di bilancio; a sinistra, invece, si sostiene che le finanze federali siano in buona salute.

“Le reazioni sono caricaturali, osserva Nils Soguel. Ma i rappresentanti politici dovranno trovare una soluzione condivisa. Sarà necessario stabilire delle priorità. Se non aumenteremo le entrate fiscali, dovremo rinunciare a qualcosa”.

Secondo il professore, però, non è semplice per lo Stato abbandonare delle funzioni, come chiede la destra liberale. Le misure di risparmio proposte nel rapporto GaillardCollegamento esterno – base del piano del Consiglio federale – non prevedono infatti l’eliminazione completa di alcuna attività.

“Col tempo, alcuni bisogni scompaiono, ma le strutture restano. È difficile cancellare una voce da un organigramma, perché dietro ci sono interessi”, spiega Soguel. Cita l’esempio dell’Istituto nazionale svizzero d’allevamento equino di Avenches, fondato nel 1898 per allevare cavalli destinati all’esercito e all’industria. “Oggi i motori hanno sostituito i cavalli, ma al maneggio è stata assegnata una nuova missione: preservare la razza Franches-Montagnes”.

Maria Silletta, rappresentante degli svizzeri all’estero nel dibattito, ha espresso preoccupazione per i tagli che colpiscono la diaspora. Ha citato in particolare la riduzione del budget destinato all’Organizzazione degli Svizzeri all’estero e la soppressione del contributo federale per il mandato estero della Società svizzera di radiotelevisione (tra cui swissinfo.ch).

“Questi tagli sono delle piccolezze nel bilancio federale, ma rientrano nella logica del rapporto del gruppo di esperti, che raccomanda di eliminare le micro-sovvenzioni, perché da gestire costano troppo rispetto al beneficio che apportano”, spiega Soguel.

Tuttavia, sottolinea che gli sforzi della Svizzera nei confronti della propria diaspora, così come la rete diplomatica e la cooperazione allo sviluppo, contribuiscono in modo significativo alla buona immagine del Paese nel mondo. “Si tratta di un bene comune a disposizione di tutti gli svizzeri e le svizzere. A volte, ce ne dimentichiamo”, osserva l’economista.

“Donald Trump non conduce una politica di austerità”

I tagli al bilancio non si verificano solo in Svizzera, ma anche in altre parti del mondo. “È nell’aria del tempo. Alcuni movimenti populisti hanno il vento in poppa”, rileva Marius Brülhart.

Il professore mette però in guardia contro l’uso improprio del termine “austerità”. “Nel caso del Governo Trump, ad esempio, non si può davvero parlare di politica di austerità, poiché prevede forti riduzioni fiscali, che andranno ad aumentare ulteriormente un deficit già considerevole negli Stati Uniti”, spiega Brülhart. Quanto alla Svizzera, secondo lui, i risparmi previsti non sono abbastanza significativi da poter essere definiti austerità.

Mentre gli Stati Uniti si allontanano dall’Europa, i Paesi del Vecchio Continente si vedono costretti ad aumentare le spese militari, spesso a scapito di altri settori. «Non smantelleremo però il nostro Stato sociale. Non è una paura che dobbiamo avere”, rassicura Nils Soguel.

Secondo lui, dopo la caduta del Muro di Berlino, gli Stati europei hanno beneficiato di un “dividendo di pace”, che è stato utilizzato per rafforzare la spesa sociale. “Oggi siamo ricaduti in un’epoca più conflittuale, e il pendolo della spesa pubblica dovrà spostarsi verso la difesa, come ha già deciso il Parlamento”.

Anche Marius Brülhart non teme un ridimensionamento dello Stato sociale. “Si potrebbero finanziare le spese militari tagliando nel sociale. È uno scenario possibile. Ma faccio fatica a immaginare che questo sia lo scenario in grado di ottenere il consenso della maggioranza del popolo svizzero”.

Qual è la vostra opinione? Partecipate al dibattito:

Contenuto esterno

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Tradotto con il supporto dell’IA/mar