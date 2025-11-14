Oggi in Svizzera

Oggi ci occupiamo dei negoziati doganali tra Svizzera e Stati Uniti . Il Consigliere federale Guy Parmelin si è recato nuovamente a Washington e, nella giornata odierna, il Consiglio federale ha annunciato il raggiungimento di un’intesa sulla complessa questione dei dazi: questi ultimi scenderanno dall’attuale 39% al 15%.

Parmelin, accompagnato dalla direttrice della SECO Helene Budliger Artieda, ha incontrato il rappresentante del commercio statunitense Jamieson Greer. Prima dell’incontro, Parmelin era rimasto sul vago: “Sono qui per chiarire alcuni punti”, aveva dichiarato, senza fornire ulteriori spiegazioni. Successivamente, ha affermato con fiducia alla SRF: “Abbiamo avuto un’ottima discussione. Abbiamo chiarito praticamente tutto”.

Anche da parte statunitense, secondo la Reuters, si è parlato di colloqui “molto positivi”. Un alto funzionario aveva prospettato la possibilità di ridurre le tariffe sulle esportazioni elvetiche, a condizione che la Svizzera riducesse a sua volta i dazi e alcune barriere commerciali. Lo stesso presidente Trump aveva anticipato martedì scorso: “Stiamo lavorando a un accordo per abbassare un po’ i loro dazi… vogliamo che la Svizzera continui ad avere successo”. E così è stato.

Il ritmo dei colloqui ha subito una notevole accelerazione dopo la visita di una delegazione di imprenditori svizzeri nello Studio Ovale, culminando nella decisione odierna. Il Governo elvetico ha infine ringraziato il presidente Donald Trump per il suo impegno costruttivo.