Polizia Gb cerca di incriminare il sospettato nel caso di Maddie

Keystone-SDA

Scotland Yard sta tentando di portare davanti alla giustizia del Regno Unito il cittadino tedesco Christian Brückner, indicato da anni come unico sospettato per la scomparsa e la presunta uccisione di Madeleine McCann.

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(Keystone-ATS) Lo rivela il Daily Telegraph in prima pagina, citando una fonte della polizia di Londra. La piccola inglese era svanita nel nulla all’età di 3 anni nel 2007 mentre si trovava in vacanza con i genitori nella località turistica di Praia da Luz, in Algarve, nel Portogallo del sud.

“Il prossimo anno ricorrono i vent’anni dalla scomparsa di Maddie. L’obiettivo è estradare il principale sospettato e processarlo qui, se le prove lo consentiranno”, ha dichiarato la fonte. E ancora: “Chiaramente ci sono numerosi ostacoli, ma la nostra priorità al momento è raccogliere le prove più solide possibili contro di lui”.

Brückner, un predatore sessuale recidivo, era stato rilasciato dal carcere in Germania lo scorso settembre dopo aver scontato una condanna per abusi contro una 72enne nell’ambito di una vicenda giudiziaria separata, non legata alle indagini sul destino di Maddie. E, pur continuando a essere sospettato dalla pubblica accusa del possibile coinvolgimento nella scomparsa della bimba inglese, non è stato inchiodato da indizi investigativi sufficienti a determinarne l’incriminazione.

Stando al Telegraph, la polizia londinese ritiene di poter costruire un fascicolo abbastanza solido per ottenere il via libera dalla Procura della Corona per procedere a un’incriminazione del 48enne. Un forte ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla legge tedesca che vieta l’estradizione – salvo qualche eccezione – dei propri cittadini verso Paesi non membri dell’Ue: un rifiuto di Berlino aprirebbe una controversia diplomatica e legale con Londra.